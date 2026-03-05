O Markada Dev İndirimler!

Huawei Türkiye pazarındaki dijital varlığının merkezinde yer alan resmi online mağazasının 6. yıl dönümünü, teknoloji tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandıracak eşsiz bir kampanya ile taçlandırıyor.Kullanıcılara doğrudan ulaşarak kusursuz bir ekosistem deneyimi sunmayı hedefleyen marka, 5 – 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel yıl dönümü festivalinde, devasa indirimler ve kazançlı puan sistemleriyle benzersiz bir alışveriş şöleni vadediyor.Seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan inanılmaz indirimlerin yanı sıra, amiral gemisi akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, tabletlerden ses ve ağ ürünlerine kadar geniş bir yelpazede devrim niteliğinde fırsatlar kullanıcıları bekliyor.Akıllı telefon fotoğrafçılığında standartları her zaman bir adım öteye taşıyan HUAWEI, yeni Pura 80 serisiyle görsel bir devrim yaratıyor. Kampanyanın en dikkat çekici ayaklarından birini oluşturan bu seri, kullanıcılara muazzam puan kazanımları sunuyor. Pura 80 Ultra modelini satın alan teknoloji severler tam 5.699 TL, Pura 80 Pro tercih edenler ise 3.899 TL değerinde devasa puanlar kazanıyor.Pura 80 Ultra, akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştiren 1 inç boyutundaki Ultra Aydınlatmalı HDR sensörü ve nefes kesici 16EV dinamik aralığı ile düşük ışıkta bile stüdyo kalitesinde kareler vadediyor.Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemi ve darbelere karşı ekstra direnç sağlayan 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Glass ekranı, dayanıklılığı ve görsel kaliteyi harmanlıyor. Pura 80 Pro ise gelişmiş değişken diyafram açıklığı ve RYYB sensör teknolojisiyle her anı en ince ayrıntısına kadar, profesyonel bir dokunuşla ölümsüzleştiriyor.Giyilebilir teknoloji pazarında lüksü ve ekstrem sporları bir araya getiren HUAWEI WATCH Ultimate 2, yenilenen Yeşil e-SIM'li versiyonuyla sınırları zorlamayı sevenlerin yeni favorisi olmaya aday. Bu premium akıllı saati satın alan kullanıcılar, kampanya kapsamında 3.839 TL değerinde puan kazanarak alışverişlerini çok daha avantajlı hale getiriyor.Havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan, titanyumdan bile daha dayanıklı Amorf Zirkonyum sıvı metal kasası ile dikkat çeken cihaz, 150 metrelik muazzam dalış kapasitesiyle dalgıçların vazgeçilmezi olacak. Saatin barındırdığı bağımsız sonar tabanlı sualtı iletişim teknolojisi, doğa sporlarında devrim niteliğinde bir güvenlik ve iletişim ağı sunuyor.Yenilikçi X-TAP sensörü ise devrede; yalnızca 10 saniye gibi inanılmaz bir sürede SpO₂, EKG ve vücut ısısı da dahil olmak üzere tam 11 farklı kritik göstergeden oluşan kapsamlı bir sağlık raporunu parmak ucunuza getiriyor.HUAWEI'nin kazandıran ekosisteminde kural çok basit: Kazanılan her 100 puan, bir sonraki alışverişte 1 TL indirim anlamına geliyor. Akıllı saatlerden tabletlere, kablosuz kulaklıklardan ağ cihazlarına kadar her kategoride sizi bekleyen puan yağmuru mevcut. Yenilenen Watch 5 modelinde 1.739 TL, Watch D2 ve Watch GT 6 Pro modellerinde minimum 929 TL, Watch GT 6 41mm versiyonunda ise minimum 509 TL değerinde puan kazanımı sağlanıyor. Üst düzey üretkenlik arayan tablet kullanıcıları, MatePad Pro 12.2 Yeşil modeliyle 2.219 TL, MatePad 11.5 2025 versiyonuyla ise 1.079 TL değerinde puan cebine koyuyor. Ses deneyimini zirveye taşıyan FreeClip 2 için 593 TL, FreeBuds Pro 5 için 557 TL ve kesintisiz internet için Wifi Mesh X3 Pro alımlarında minimum 539 TL değerinde puan hediye ediliyor.26 Mart'a kadar sürecek bu teknoloji festivalinde heyecan hiç hız kesmiyor. Kampanya dönemi boyunca stratejik olarak planlanmış üç ayrı flaş indirim dalgası devreye girecek. 8 – 10 Mart, 15 – 17 Mart ve 22 – 24 Mart tarihleri arasında, stoklarla sınırlı sürpriz ürünlerde fiyatlar adeta dibe vuracak.