İstanbul Kağıthane’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden bir vatandaş, ıslık çalıp “Yangın var, aşağı inin” diye bağırarak mahalleliyi uyardı.

Ekleme: 5.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 5.02.2026 - 12:20 / Editör: Erhan Şimşek
Mahalleliyi Islıkla Uyardı! Gece Yangını...İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Telsizler Mahallesi'nde dün gece saat 03.30 sıralarında, yaklaşık bir ay önce kentsel dönüşüm süreci kapsamında boşaltılan ve yıkımı beklenen 4 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler giriş katını sardı.

MAHALLELİYİ ISLIKLA VE BAĞIRARAK UYARDI

Yangını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken bir vatandaş, olası tehlikeye karşı mahalleliyi uyandırmak için ıslık çaldı ve uzun süre “Yangın var, aşağı inin” diye bağırdı. Alevlerin çevredeki binalara ve park halindeki araçlara sıçrama ihtimali, mahallede endişeye yol açtı.

ARAÇLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Yangının çıktığı binanın önünde park halinde bulunan araçların zarar görmemesi için mahalle sakinleri de seferber oldu. Araç sahiplerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, bağırarak uyarılarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK, BİNA HASAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içerisinde bulunan sandalye, masa ve çeşitli ahşap malzemelerin yandığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekipler, rapor tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

MAL SAHİBİ: 'KAVGA SONRASI BİLEREK YAKILMIŞ OLABİLİR'

Yangının ardından gündüz saatlerinde hasar tespiti yapıldı. Binanın mal sahibi Talat Ünal, yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini öne sürerek şunları söyledi:

Gece bize telefon geldi, olaydan haberimiz yoktu. Mahallenin gençleri arasında bir kavga olmuş. Sonra gelip tiner ya da benzin dökerek burayı yakmışlar deniliyor. Bina onların da değil, kavga ettikleri kişinin de değil. Bina bize ait. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı, müteahhide verdik. Bu hafta yıkılması planlanıyordu. Yananlar içerideki birkaç tahta, sandalye ve kapıdan ibaret.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve iddiaları araştırmak üzere olayla ilgili soruşturma başlattı.