Jandarmadan Kaçtığı Anları Paylaştı! Ekipler Harekete Geçti...

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında motosikletle akrobatik hareketler sergileyen ve jandarma çevirmesinden kaçan sürücünün görüntüleri üzerine harekete geçti.Yapılan incelemelerde söz konusu video detaylı şekilde analiz edilerek motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi.Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda gerekli idari yaptırımlar uygulandı.Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, 'Düzce'mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürdürülecektir' ifadelerine yer verildi.Yetkililer özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan ve trafik güvenliğini riske atan görüntülerin titizlikle takip edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.