Diyarbakır'da Korkunç Gerçek!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, aralarında Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'nın da bulunduğu birçok ilde ağır hasar alan yapılar için yıkım kararı alındı. Depremden etkilenen geniş coğrafyada yürütülen çalışmalar sırasında yapı güvenliğine dair çarpıcı bulgular ortaya çıktı.Yıkımları üstlenen firmalardan SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sahada karşılaştıkları tabloyu endişe verici sözlerle anlattı. Çubuk, “Bazı binaların kolonlarını kırdığımızda demire rastlamıyoruz. O yapıların içinde adeta bir mezarlık var” diyerek geçmişte yapılan ciddi mühendislik ve malzeme hatalarına dikkat çekti.Deprem sonrası yalnızca etkilenen illerde değil, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yıkım gerçekleştirdiklerini belirten Çubuk, yapıların büyük bölümünde benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti:Demirler paslanmış, beton kalitesi çok düşük. Özellikle İstanbul'da pek çok bina deniz kumuyla yapılmış. Bu da küçük bir depremde bile yüzlerce yapının yıkılabileceğini gösteriyor.Yıkım sırasında projeye aykırı yapılaşmaların da sıkça ortaya çıktığını vurgulayan Çubuk, “Beş katlı olması gereken binanın yedi-sekiz kat olarak karşımıza çıktığı oluyor. Kolonlarda 6'lık demir kullanılmış. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.” ifadelerini kullandı.Deprem bölgesinde inşa edilen yeni konutlara da değinen Çubuk, TOKİ tarafından yapılan yapıların daha güvenli olduğunu belirterek, “Yeni konutlar yatay mimariyle, deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yapılıyor. Çok kısa sürede yaralar sarıldı.” diye konuştu.Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Mustafa Çubuk, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:Binalar dışarıdan sağlam görünebilir ama içi çürük. Kolonlar, temeller alarm veriyor. İnsanlarımız kentsel dönüşüm için başvuru yapmalı. Bilim insanları deprem olacak diyor. Biz sahada bunun ne anlama geldiğini birebir görüyor