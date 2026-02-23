Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.Kurumun açıkladığı verilere göre saat 07.21'de meydana gelen sarsıntının derinliği 9.41 kilometre olarak ölçüldü.Depremin merkez üssü olarak detaylı olarak açıklanan bilgide ise Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes de yer aldı.Kandilli Rasathanesi de deprem bilgisini paylaştı. Rasathanenin ölçümüne göre Ege Denizi açıklarındaki depremin büyüklüğü 3.7. Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi.