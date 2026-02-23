Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...
ABD-İran geriliminin müzakereler kanalıyla sürmesiyle geçtiğimiz hafta altında ılıman bir seyir izlenirken ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın küresel gümrük vergilerini iptal etmesi güvenli limana talebi artırdı. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları Trump'ın adımı sonrasında 3 haftanın zirvesine çıktı. Altın yatırımcıları ABD ile İran arasında Perşembe günü yapılacak yeni görüşmeleri bekliyor.
GRAM ALTINGram Altın Alış: 7.279,82₺
Gram Altın Satış: 7.280,71₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.185,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.328,00₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.185,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.328,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 47.378,11₺
Tam Altın Satış: 48.345,87₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.802,64₺
22 Ayar Bilezik Satış: 7.117,74₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 48.858,68₺
Ata Altın Satış: 50.125,47₺