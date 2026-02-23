  • USD: 43,75 - 43,83
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

ABD-İran geriliminin müzakereler kanalıyla sürmesiyle geçtiğimiz hafta altında ılıman bir seyir izlenirken ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın küresel gümrük vergilerini iptal etmesi güvenli limana talebi artırdı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları Trump'ın adımı sonrasında 3 haftanın zirvesine çıktı. Altın yatırımcıları ABD ile İran arasında Perşembe günü yapılacak yeni görüşmeleri bekliyor.

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.279,82₺
Gram Altın Satış: 7.280,71₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.185,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.328,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 47.378,11₺
Tam Altın Satış: 48.345,87₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.802,64₺
22 Ayar Bilezik Satış: 7.117,74₺

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 48.858,68₺
Ata Altın Satış: 50.125,47₺