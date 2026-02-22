Ramazan'da Su Tüketimi Nasıl Olmalı?

Ramazan ayı boyunca oruç süresi yaklaşık 12-15 saat arasında değişirken, vücudun sıvı dengesini korumak için su tüketimi hayati rol oynuyor.Yetişkin bir bireyin normal günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2,5-3 litre civarında olup, bu miktar kilo başına yaklaşık 30-35 ml su formülüyle hesaplanabiliyor.Ramazan'da bu ihtiyacın büyük kısmı, iftar ile sahur arasında karşılanmalı.Sahurda bir anda çok fazla su içmek yerine, yemeğe 1-2 bardak suyla başlamak ve sahur öğünü sırasında dağıtılarak tüketmek öneriliyor.Bu miktar, gün içindeki susuzluk hissini azaltırken mideyi aşırı doldurmadan hidrasyon sağlıyor.İftar ile sahur arasındaki sürede ise toplam 1,5-2 litre su içmek ideal kabul ediliyor.Bunun da her yarım saatte veya saatte bir bardak su şeklinde zamana yayılması gerektiği belirtiliyor.Uzmanlar iftar-sahur arası 2 litre su tüketiminin önemini vurgularken yetersiz su alımının, vücudun susuzluğu açlık olarak algılamasına ve fazla kalori tüketimine yol açabileceğini belirtiyor.Tek seferde büyük miktarlar yerine küçük yudumlarla ve düzenli aralıklarla için.Çay, kahve, soda gibi içecekler suyun yerini tutmaz; su öncelikli olmalı.Tuzlu, yağlı veya baharatlı yiyeceklerden kaçınmak susuzluğu geciktirir.Mineralli su veya limonlu su tercih edilebilir, ancak aşırı soğuk su mideyi rahatsız edebilir.