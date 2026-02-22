  • USD: 43,69 - 43,77
İftar Saati Park Kavgası!

Küçükçekmece'de iftar vaktinde, park yeri kavgası çıktı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran taraflara çevredekiler müdahale etti.

Ekleme: 22.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 22.02.2026 - 13:04 / Editör: Erhan Şimşek
İstanbul'dan park yeri kavgası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Bu kez kavganın adresi Küçükçekmece oldu.

Küçükçekmece'de park yeri için kavga eden vatandaşlar, amatör kameraya yansıdı.

PİDE ALMAK İSTEDİ, KAVGA ÇIKTI

Saat 18.30 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Murat Sokak'ta, pide almak için aracını fırının önüne park eden bir sürücü ile bina sakini arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kontrolden çıkan taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.