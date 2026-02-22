  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,38 - 51,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekmeğin İçinden Çıkan Madde Hayrete Düşürdü!

Nilüfer ilçesinde fırından aldığı ekmek ile sahurda tost yapan bir vatandaş, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Ekleme: 22.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 22.02.2026 - 14:50 / Editör: Erhan Şimşek
Ekmeğin İçinden Çıkan Madde Hayrete Düşürdü!Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, hijyen ve gıda güvenliğinde tartışmalarına neden olacak bir olay kaydedildi.

İddiaya göre, mahallede bulunan bir fırından ekmek alan vatandaş, sahur için evinde tost hazırlamak istedi.

Ekmeğin İçinden Çıkan Madde Hayrete Düşürdü!

PAKET LASTİĞİ ÇIKTI

Ekmeği ortadan ikiye böldüğü sırada hamurun içinde paket lastiği olduğunu fark etti.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaş, ekmeği kontrol ettiğinde lastiğin, pişmiş halde ekmeğin içine gömülü olduğunu gördü.

TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren vatandaş, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini söyledi.