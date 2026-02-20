Sosyal Medya Düzenlemesi ile Kimlik Doğrulama Geliyor!

Türkiye'de gündemde olan yeni sosyal medya düzenlemesi hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi. Planlanan yasa ile anonim hesapların önüne geçilmesi ve kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor. Bu düzenlemenin 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı son açıklamalarda, yeni sosyal medya düzenlemesinin temel amacının “itibar suikastı” ve “klavye delikanlılığı” olarak adlandırılan olumsuz davranışları engellemek olduğunu belirtti. Bu kapsamda, sosyal medya platformlarına giriş yaparken kullanıcıların hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu ile doğrulama yapması gerekecek. Bakan Gürlek, bu adımla birlikte sahte ve anonim hesapların kullanımının büyük ölçüde engelleneceğini vurguladı.Mevcut kullanıcılar için ise bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süreçte, kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlik bilgileriyle doğrulamaları istenecek. Belirlenen süre sonunda doğrulanmayan veya sahte olduğu tespit edilen hesaplar ise kalıcı olarak kapatılacak. Bu sayede, sosyal medyadaki dezenformasyonun ve hakaret içerikli paylaşımların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Yeni düzenleme sadece Türkiye'de yaşayanları değil, yurt dışındaki Türk vatandaşlarını da kapsayacak. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarını pasaportla doğrulama yöntemiyle kullanabilecekler. Bu kişilere ayrıca cep telefonları üzerinden de bir doğrulama mesajı gönderilecek.Bununla birlikte, düzenlemenin bir diğer önemli maddesi de çocukların korunmasına yönelik olacak. Yapılan açıklamada, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin engelleneceği belirtildi. Bu kararın, özellikle ailelerden gelen yoğun talep ve destek üzerine alındığı ifade edildi. Böylece çocukların dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korunması hedefleniyor.