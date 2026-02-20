  • USD: 43,69 - 43,77
Futbolda Bahis Ve Şike Temizliği! 32 Kişi Daha Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis soruşturması" kapsamında bu sabah, 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 20.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:09 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında, sabah saatlerinde yeni dalga geldi.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

32 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gün geçtikçe ilerleyen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden birisi de Erden Timur oldu.

Murat Sancak ise geçtiğimiz günlerde serbest kaldı.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

21. Erden Timur

Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Ensar Bilir

Oktay Aydin

Yücel Gürol

Abdulsamet Burak

Cengiz Demir

Erhan Çelenk

İsmail Kalburcu

Salih Malkoçoğlu

Samet Karabatak

Tolga Kalender

Uğur Kaan Yıldız

Gamze Neli Kaya

Zorbay Küçük

