Futbolda Bahis Ve Şike Temizliği! 32 Kişi Daha Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis soruşturması" kapsamında bu sabah, 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında, sabah saatlerinde yeni dalga geldi.
33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
32 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gün geçtikçe ilerleyen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden birisi de Erden Timur oldu.
Murat Sancak ise geçtiğimiz günlerde serbest kaldı.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
21. Erden Timur
Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydin
Yücel Gürol
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük