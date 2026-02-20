Futbolda Bahis Ve Şike Temizliği! 32 Kişi Daha Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında, sabah saatlerinde yeni dalga geldi.Soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.Gün geçtikçe ilerleyen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden birisi de Erden Timur oldu.Murat Sancak ise geçtiğimiz günlerde serbest kaldı.1-Emrah Çelik2-Yunus Emre Tekoğul3-Metehan Baltacı4-İzzet Furkan Malak5-Bartu Kaya6-Murat Sancak7-Orkun Özdemir8-Kadir Kaan Yurdakul9-Faruk Can Genç10-Alessane Ndao11-Mert Hakan Yandaş12-Ersen Dikmen13-Kerem Yusuf Sirkeci14-Emircan Çiçek15-Ahmet Okatan16-Gürhan Sünmez17-Mehmet Emin Katipoğlu18-Volkan Erten19-Şahin Kaya20-Ümit Kaya21. Erden TimurAhmet Abdullah ÇakmakEren KaradağUğur Adem GezerArda TürkenMuhammed Furkan ÖzhanYusuf ÖzdemirEnsar BilirOktay AydinYücel GürolAbdulsamet BurakCengiz DemirErhan Çelenkİsmail KalburcuSalih MalkoçoğluSamet KarabatakTolga KalenderUğur Kaan YıldızGamze Neli KayaZorbay Küçük