İftarlık Meze Önerileri!

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından iftar sofralarında dengeli ve hafif bir başlangıç yapmak büyük önem taşır.Ana yemeğe geçmeden önce tercih edilen mezeler, hem sofrayı çeşitlendirir hem de iştahı dengeli şekilde açar.Yoğurtlu, zeytinyağlı ya da közlenmiş sebzelerle hazırlanan mezeler, pratik oluşlarıyla da öne çıkar.İşte “İftara ne yapsam?” sorusuna lezzetli ve kolay cevaplar...Yoğurt, sarımsak ve süzme yoğurtla hazırlanan haydari; hem ferah hem de doyurucu bir başlangıçtır.Közlenmiş patlıcan, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan bu meze, et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışır.Haşlanmış nohut, tahin ve limonla yapılan humus; protein açısından zengin ve tok tutan bir alternatiftir.Semizotu ve yoğurtla hazırlanan hafif bir meze, iftarda mideyi rahatlatır.Közlenmiş kırmızı biber, sarımsak ve zeytinyağıyla pratik şekilde hazırlanır.Yoğurt, salatalık ve nane ile yapılan cacık; özellikle yaz Ramazanlarında sofraların vazgeçilmezidir.