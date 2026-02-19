İftarlık Meze Önerileri!
İftara ne yapsam diye düşünenler için sofraları zenginleştirecek, hem hafif hem de iştah açıcı iftarlık mezeler öneriyoruz!
Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından iftar sofralarında dengeli ve hafif bir başlangıç yapmak büyük önem taşır.
Ana yemeğe geçmeden önce tercih edilen mezeler, hem sofrayı çeşitlendirir hem de iştahı dengeli şekilde açar.
Yoğurtlu, zeytinyağlı ya da közlenmiş sebzelerle hazırlanan mezeler, pratik oluşlarıyla da öne çıkar.
İşte “İftara ne yapsam?” sorusuna lezzetli ve kolay cevaplar...
İFTARLIK MEZE ÖNERİLERİ
Haydari
Yoğurt, sarımsak ve süzme yoğurtla hazırlanan haydari; hem ferah hem de doyurucu bir başlangıçtır.
Patlıcan Salatası
Közlenmiş patlıcan, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan bu meze, et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışır.
Humus
Haşlanmış nohut, tahin ve limonla yapılan humus; protein açısından zengin ve tok tutan bir alternatiftir.
Yoğurtlu Semizotu
Semizotu ve yoğurtla hazırlanan hafif bir meze, iftarda mideyi rahatlatır.
Köz Biber Mezesi
Közlenmiş kırmızı biber, sarımsak ve zeytinyağıyla pratik şekilde hazırlanır.
Cacık
Yoğurt, salatalık ve nane ile yapılan cacık; özellikle yaz Ramazanlarında sofraların vazgeçilmezidir.