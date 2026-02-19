Eşini Bıçakladı Kaçarken Kaza Yaptı!
Nevşehir’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde’de yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti.
Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.'nin evine gelen Seyhan E., çıkan tartışma sonrası eşini bıçakladı ve ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fatma E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KAZA GEÇİRDİ
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde'ye geçtiği belirlendi.
Niğde'de polis, şahsın aracını Adana Caddesi üzerinde tespit etti.
Şahsın aracını takibe alan ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Seyhan E., kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
