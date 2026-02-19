Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanları Ziyaret Etti

Tarihler 2017’yi gösterirken Myanmar’da insanlık tarihine kara bir leke işleniyordu.Müslüman oldukları için yıllardır vatandaşlık verilmeyen Arakanlı Müslümanlar, Budist ordularının soykırımıyla karşı karşıya kaldı.Masum insanları acımasızca katleden Myanmar hükümetine o günlerde en yüksek ses Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yükseldi.Soykırımın durması için yoğun bir barış diplomasisi yürütüldü.Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan o günlerde insanlık dramının yaşandığı bölgeden kaçıp Bangladeş’e sığınan Müslümanları ziyaret etti.Bölgede birçok ihtiyaç vardı.Türkiye, birçok kurumuyla burada aktif rol oynadı. Eğitim başladı, ameliyatların bile yapıldığı hastane kuruldu.Aradan 9 yıl geçti.Bilal Erdoğan bugün yeniden bölgede.Burada görev yapan Türk yetkililerle incelemelerde bulundu.Göğsünde Türk bayrağını taşıyan herkese karşı büyük bir sempati var.Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini karşılama töreni büyük kalabalıkları bir araya getirdi.Programın son kısmında çocuklarla selamlaşan Bilal Erdoğan, bu sırada telefonunu çıkardı ve selfie yaptı.Bilal Erdoğan’ın Bangladeş programını yerinde takip eden Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, o görüntüye Ensonhaber izleyicileri için ulaştı.