SGK usulsüz emekli olan kişileri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni yılda sahte sigortalılık, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerine göz açtırmamak için çalışmalarını sürdürüyor. SGK, 2021-2025 yılları arasında emekliliği iptal edilen kişi sayısını açıkladı.SGK, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SGK incelemeler sonucu tespit edilen sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısının 560 bin 540 kişi olduğunu emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımadığını vurguladı.SGK, 2021-2025 yılları arasında emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu açıkladı. Kurum, 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edildiğini belirtti.Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.SGK yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uyguluyor. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir.Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmaz. Öte yandan yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir ve bu ödemelere faiz uygulanır.Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal edilir, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi istenir, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunulur.