MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiği bildirildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde alınmaktadır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.”NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, ittifakın her yönden gelebilecek tehditlere karşı savunma hazırlığını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, “NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Operasyonel ayrıntıların paylaşılamayacağı vurgulanan açıklamada ayrıca, balistik füze savunma sisteminin gelişen tehditlere göre güncellenmeye devam edeceği bildirildi.