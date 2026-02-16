İlk Sahur Ne Zaman? Çarşamba Mı Perşembe Mi?

2026 yılı Ramazan ayı yaklaşıyor ve "İlk sahur ne zaman saat kaçta 2026?" ve "Sahura ne zaman kalkacağız?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu ay, sahur ve iftar saatlerinin doğru bilinmesini zorunlu kılıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da il il iftar ve sahur vakitleri nasıl öğrenilir? sorusu, Ramazan'a hazırlık yapanlar için kritik bir konu. Ramazan ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi? İlk sahur ne zaman, saat kaçta 2026?

2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ne zaman başlayacak, ilk sahur ne zaman saat kaçta olacak ve sahura ne zaman kalkacağımız soruları şimdiden gündemde. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini doğru takip etmek isteyenler için il il iftar ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Peki, Ramazan ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi? İlk sahur ne zaman, saat kaçta 2026? Sahura ne zaman kalkacağız? Detaylar...2026 yılı Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar için manevi bir önemi olan Ramazan ayı, oruç ibadetinin yerine getirildiği, paylaşmanın ve sabrın öne çıktığı mübarek bir dönemdir.2026 Ramazan'ında ilk oruç için geri sayım başladı. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı ile sona erecek.Ramazan ayı boyunca Kadir Gecesi, Arife Günü gibi önemli dini günler de takvimde belirlenmiştir. Öne çıkan tarihler şöyle:Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 PazartesiArife Günü: 19 Mart 2026 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cumaİlk sahur için vatandaşlar, 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece sofraya oturacak. Bu sahur, 2026 yılındaki Ramazan ayının başlangıcını işaret ediyor.Türkiye'nin bazı büyük illerinde ilk sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre şöyle:İstanbul: 06:22Ankara: 06:06İzmir: 06:28İlk iftar ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı yapılacak. İftar vakitleri yine aynı illerde şu şekildedir:İstanbul: 18:49Ankara: 18:35İzmir: 18:57Sahur vakti, oruca başlamadan önce yapılan son yemek zamanı olarak önem taşır. 2026 Ramazan'ında ilk sahur, büyük iller için yukarıda belirtilen saatlerde gerçekleşecek. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki imsakiye saatlerini takip ederek sahura kalkmalıdır.Sahur saatlerini doğru takip etmek, orucun geçerli olması açısından oldukça önemlidir. İmsak vaktinden sonra yemek yemek orucu geçersiz kılabileceği için, her ildeki imsakiye saatlerine dikkat edilmelidir.Türkiye genelinde sahur ve iftar vakitleri il il değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların kendi illerine ait 29 günlük tam imsakiye listesine ulaşmaları gerekmektedir.