Cinnet Geçirip Evini Yaktı!

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden bir şahıs, evinde cinnet getirdi.Şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeble, cinnet anında evini ateşe verdi.Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.Sinir krizleri geçiren şahıs, ekiplerin yangının olduğu bölgeye geçişine itfaiye aracına çıkarak engel olmaya çalıştı.Şahsın yarı çıplak şekilde itfaiye aracının geçişine müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.