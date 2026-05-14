Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! Diyarbakır Merkezli 9 İlde Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve 'gizli soruşturmacı' yöntemleri kullanılarak Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini açıkladı.Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğinin açıklayan Bakan Gürlek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldığını aktardı.Bakan Gürlek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz'