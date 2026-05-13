Hantavirüs Sonrası Norovirüs Alarmı! Bin 700'den Fazla Kişi Karantinaya Alındı

Hantavirüs'ün ardından Norovirüs endişesi nedeniyle Bordeaux'daki kruvaziyer gemisinde bin 700'den fazla kişi karantinaya alındı.Ambassador Cruise Line'a ait gemi, çoğunluğu Britanya veya İrlanda'dan gelen bin 233 yolcusuyla birlikte Salı günü Batı Fransa'daki Bordeaux limanına ulaştı. Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin Norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.Norovirüs, ani başlayan mide ve bağırsak enfeksiyonuna yol açan yüksek bulaşıcılığa sahip bir virüs olarak biliniyor. En yaygın belirtiler arasında kusma, mide bulantısı ve karın krampları yer alıyor. Hastalığa yakalanan kişilerde ayrıca hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve belirgin halsizlik de görülebiliyor.Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirtirken, sıvı kaybına bağlı dehidrasyon riskine karşı uyarıda bulunuyor. Norovirüsün genellikle kontamine gıdalar, su ve yüzey temasıyla hızla yayıldığı ifade ediliyor.