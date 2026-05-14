Rüşvet Mesajları Ortaya Çıktı! Özkan Yalım Savcılığa Teslim Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalanmasının ardından görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan CHP'li Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusunda bulunarak verdiği ek ifadede kirli para trafiği ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında ek ifade veren CHP Uşak Belediyesi tutuklu başkanı Özkan Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini belirterek, 'Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle whatsapp üzerinden irtiabata geçerek tekrardan para istedi, 'ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi.Ben de o zaman nakit 1 Milyon lira param hazır olduğu için 1 Milyon lira para ayarladım. CHP genel başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgür Özel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır.Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak denizli de benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir' ifadelerini kullandı.14 Ekim günü Özgür Özel ile whatsapp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, 'Kendisine 1 Milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana Demirhan ile hallet dedi. Akabinde Demirhanla whatsapp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim.Demirhan benim olduğum yere Özgür ÖZELe ait araçla geldi. Özgür Özelin aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 Milyon lira nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 Milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür ÖZELin aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur' dedi.Özkan Yalım'ın bahsettiği 'Paraları benim mavi valizime koy' talimatının kaydı da ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sundu.Dosyada Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmaları da yer aldı.Özkan Yalım: Başkanım buyrunÖzgür Özel: 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım'Özgür Özel: 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver'Özkan Yalım: 'Tamam'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özkan Yalım ile mesajlaştığı gün gerçekten de Denizli'de olduğuna dair paylaşımı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özkan Yalım'ın ifadesinde para teslimine ilişkin mesajın gönderildiğini söylediği tarihte Denizli'de olduğuna dair sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Özel'in 13 Ekim 2023 tarihli paylaşımında, 'Yarın Denizli'de örgütümüzle buluşuyoruz' ifadelerini kullandığı görüldü.Özkan Yalım ifadesinde, Özgür Özel'in kendisine 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver' mesajını gönderdiğini dile getirmiş, paranın ertesi gün Denizli'de teslim edildiğini anlatmıştı.11