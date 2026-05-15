İBB'ye Yeni Operasyon! İhalelerde Usulsüzlük Tespit Edildi

İstanbul Emniyeti 'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altı ihaleye ilişkin bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler olduğunu tespit etti.İddialara göre; ihale yetkilileri ile 2021 ve 2023 yıllarına ait bazı ihaleleri kazanan firmaların söz konusu usulsüzlüklerde sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen Bilirkişi Raporu'ndan saptandı.İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Operasyonda, Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, tekniker Erkan Kavlak, teknik şartnameyi hazırlayan Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu, mühendis Menderes Çakmak, teknik şartnameyi hazırlayan Muhammet Sertaç Kazıcı, teknik şartnameyi hazırlayan Niyazi Baştürk, Zeynep Düşmez, İsmail Kurtuluş ve İhsan Sabri Kurtuluş gözaltına alındı. Levent Ilgın'ın ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.