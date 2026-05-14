Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Devlet Nişanı! Türk Diplomasisine Uluslararası Takdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.Tokayev, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."Öte yandan iki lider, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen "Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun" açılışını yaptı."Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu.Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu.