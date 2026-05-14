CHP'li Tepebaşı'na Yolsuzluk Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...Son operasyonun adresi Eskişehir oldu.Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun odak noktasında, belediyenin ihale ve sosyal yardım birimleri olduğu öne sürülüyor.Sabah saatlerinde belediye ana hizmet binasına gelen polis ekipleri, özellikle Sosyal İşler Müdürlüğü katında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bilgisayar kayıtları, ihale dosyaları ve çok sayıda evraka el konulurken, incelemelerin sürdüğü katlara giriş çıkışların kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.Operasyon sadece belediye binasıyla sınırlı kalmadı.Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, aralarında belediye çalışanları ve ilgili birim sorumlularının da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturmanın hangi iddialar üzerine başlatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Ancak emniyet kaynaklarından sızan bilgiler, incelemenin 'kamu ihalelerine fesat karıştırma' veya 'sosyal yardımlarda usulsüzlük' şüpheleri üzerinden yürütüldüğü yönünde. Operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.