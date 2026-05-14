CHP'li Tepebaşı'na Yolsuzluk Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Belediye binası ve çalışanların ikametlerini kapsayan baskınlarda, aralarında bürokratların da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekleme: 14.05.2026 - 12:38 Güncelleme: 14.05.2026 - 12:41 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Son operasyonun adresi Eskişehir oldu.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun odak noktasında, belediyenin ihale ve sosyal yardım birimleri olduğu öne sürülüyor.

SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İNCELEME SÜRÜYOR
Sabah saatlerinde belediye ana hizmet binasına gelen polis ekipleri, özellikle Sosyal İşler Müdürlüğü katında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bilgisayar kayıtları, ihale dosyaları ve çok sayıda evraka el konulurken, incelemelerin sürdüğü katlara giriş çıkışların kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

20'YE YAKIN GÖZALTI KARARI
Operasyon sadece belediye binasıyla sınırlı kalmadı.

Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, aralarında belediye çalışanları ve ilgili birim sorumlularının da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SORUŞTURMANIN İÇERİĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Soruşturmanın hangi iddialar üzerine başlatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ancak emniyet kaynaklarından sızan bilgiler, incelemenin 'kamu ihalelerine fesat karıştırma' veya 'sosyal yardımlarda usulsüzlük' şüpheleri üzerinden yürütüldüğü yönünde. Operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.