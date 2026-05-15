Bakan Gürlek’ten Kayseri’den Net Mesaj! Suçla Mücadelede Taviz Yok

Kayseri Valiliği'nde Vali Gökmen Çiçek ile bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargının devletin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, vatandaşların hak arayışında yargıya güven duyması gerektiğini ifade etti. Gürlek, 'Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi milletimizin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biridir' diye konuştu.Son dönemde suç örgütlerine yönelik operasyonlara dikkat çeken Bakan Gürlek, Bakanlık ve ilgili kurumların tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Gürlek, 'Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi korumak için kanunların verdiği tüm yetkileri kullanıyoruz. Suçlular işledikleri her yasa dışı faaliyet nedeniyle hukuk önünde hesap verecektir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Devletin demir yumruğunu suçun ulaştığı her yere indiriyoruz Vatandaşlarımıza devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.' dedi.TBMM'de görüşmeleri süren yargı paketine ilişkin de açıklama yapan Bakan Akın Gürlek, düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Hukuki süreçlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçlara ilişkin özel bir büro kurulduğunu açıklayan Bakan Gürlek, aydınlatılamayan dosyaların yeniden ele alındığını söyledi. Gürlek, mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını da belirtti.Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına da değinen Bakan Gürlek, mevcut anayasanın artık ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veremediğini savundu. Türkiye'nin sivil ve kuşatıcı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gürlek, reform çalışmalarının süreceğini belirterek; 'Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içine bir şey eklediği, her gelenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır' dedi.Adalet anlayışlarının merkezinde vatandaşın bulunduğunu söyleyen Bakan Gürlek, 'Bizim derdimiz ayrıcalık değil; mazlumların, yalnızların ve adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaktır' dedi.