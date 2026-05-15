Bakan Şimşek'ten Kuryeleri Sevindirecek Haber! Zorunlu Belgeler İçin Ek Süre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryeler için zorunlu tutulan SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi alma süresinin uzatılacağını duyurdu.Yapılacak düzenlemeyle birlikte belge alma süresi ileri bir tarihe kadar ertelendi.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında motokuryeler için zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresi uzatılıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek kararın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini ifade etti.Yapılacak düzenlemeyle birlikte motokuryeler, gerekli belgeleri almak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süreye sahip olacak.Böylece belge zorunluluğu kapsamında olan binlerce kurye için geçiş süreci uzatılmış olacak.15 Mayıs 2025'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte kurye işletmeciliği ilk kez resmi mevzuata girdi.Uraloğlu, 'Düzenleme kapsamında kuryenin tanımı, kurye gönderisinin kapsamı, taşınabilecek gönderi miktarı ile kuryelerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi. Kuryelerin herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeleri de yürürlüğe aldık.' ifadelerini kullandı.Yönetmelikle birlikte motokuryeler için mesleki yeterlilik şartı da uygulanmaya başlandı.Bakan Uraloğlu, kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim imkanı sağlandığını hatırlattı.Son bir yılda sektörde önemli bir kayıtlılık artışı yaşandığına dikkati çeken Uraloğlu:'Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendik. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106 bin 77 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayımız 100 bin 876'ya ulaştı.' ifadelerini kullandı.Uraloğlu, kullanılan taşıtların 91 bin 777'sinin motosiklet, 5 bin 710'unun motorlu bisiklet, 8 bin 325'inin kamyonet ve 265'inin otomobil olduğunu bildirdi.Yetki belgesi sayısında İstanbul ilk sırada yer aldı.İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğu açıklandı.