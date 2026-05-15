Karayel Sahneye Çıktı! Yerli Savunma Sanayiinden Gururlandıran Adım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü görücüye çıktı.EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde yerli ve milli imkanlarla üretilen 'Karayel' hücumbotları ilk kez görev aldı.Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimde 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dahil edilen 17 kişilik karinalı 'Karayel' hücumbotları kullanıldı.EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan 'Karayel' hücumbotları yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi.'Karayel' hücumbotlarının kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı.Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti.İkinci emrin verilmesiyle 2 bot belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalar icra edildi.