Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında Mütalaa Açıklandı! 5 Yıldan 12 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası Silivri'de görülmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 11 kişinin tutuklu olarak yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Karar 15 Haziran'da verilecek

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. 31. duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaanın 104 sayfa olduğunu söyleyen cumhuriyet savcısı, 9 sayfalık özeti okudu.Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedilirken, 'örgütün varlığının kabul edildiği' mütalaada açıklandı. Savcılık mütalaasında suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi olduğu, Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu belirtildi.Savcı , görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet alma' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 2 suçtan beraat 1 suçtan ceza istenirken; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğuna devam edilmesi istendi.Aziz İhsan Aktaş'ın 13 eylemden beraati, 35 ayrı eylemden de cezalandırılması talep edildi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'suç örgütü üyeliği' suçundan beraati, 35 farklı eylemden 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'aklama', 'sahtecilik'ten cezalandırılması talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e 'rüşvet alma', Ahmet Özer'e iki farklı eylem üzerinden 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma', Zeydan Karalar'a 'rüşvet alma', Utku Caner Çaykara'ya 'rüşvet alma', Kadir Aydar'a 'rüşvet alma' suçlamasından hapis cezası istendi.