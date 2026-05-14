Ömer Çelik'ten Sert Tepki! 'Mescid-i Aksa’ya Yapılan Saygısızlığı Lanetliyoruz'

Orta Doğu'da çatışmanın ve kargaşanın baş aktörü olan İsrail, işgal ettiği topraklarda da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.Bu kapsamda; İsrailli bir bakan ve beraberindeki bir grup yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Söz konusu baskına ilişkin kınama mesajları ise ardı ardına geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlarının tüm insanlık değerlerine saldırı olduğunu söyleyen Çelik, bu girişimi lanetlediklerini vurguladı.Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Netanyahu hükümetinin üyeleri, insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor.Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır.Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor.Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz.Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.”