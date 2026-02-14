Altın Yeniden Toparlandı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altının fiziki piyasada 7.250 lira, ons altının ise 4.047 dolar seviyesindeydi. ABD’de açıklanacak enflasyon verisiyle kendine yön arayan altın fiyatları yeniden toparlanma eğilimine geçti.