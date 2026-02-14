Altın Yeniden Toparlandı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altının fiziki piyasada 7.250 lira, ons altının ise 4.047 dolar seviyesindeydi. ABD’de açıklanacak enflasyon verisiyle kendine yön arayan altın fiyatları yeniden toparlanma eğilimine geçti.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
14 Şubat 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 7.075,98 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.203,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.675,45 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.220,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 119.554,24 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.034,59 dolar
