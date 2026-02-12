İki Araçtan 30 Milyon Dolar Çaldılar!
Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye geldi. Bilal D. sitenin otoparkına inerek dolarların olduğu çuvalları 2 aracın bagajına koydu. Otoparka araçla gelen 4 kişi, araçların bagajını ve camlarını kırarak çuvalları alıp kaçtı.
İstanbul Bakırköy'de bulunan, 24 saat güvenlik bulunan bir sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları çuvallarla yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca koydu.
Daha sonra 4 kişi, araçla siteye girdi ve otoparka indi.
ARAÇLARIN BAGAJ VE CAMLARINI KIRIP ÇUVALLARI ÇALDILAR
Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.
Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü.
ÇUVALLARDA 30 MİLYON DOLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çuvalların da yerinde olmadığını fark eden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bilal D., olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.
4 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri, sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
