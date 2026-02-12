İki Araçtan 30 Milyon Dolar Çaldılar!

İstanbul Bakırköy'de bulunan, 24 saat güvenlik bulunan bir sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları çuvallarla yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca koydu.Daha sonra 4 kişi, araçla siteye girdi ve otoparka indi.Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü.Çuvalların da yerinde olmadığını fark eden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi.Bilal D., olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.Polis ekipleri, sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu.Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.