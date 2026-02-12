Arabistan Düğünü Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Görüntüler sosyal medyada viral oldu...Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde, bir kişinin 24 ayar altın külçelerini, misafirlere dağıttığı iddia edildi.Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler kısa sürede binlerce kez görüntülenerek güdem olurken, altınların gerçek olmadığı, çikolata olduğu da ileri sürüldü.Çikolataların sarı folyoyla sarıldığı ve gelinin ailesi tarafından damat tarafına şaka amaçlı altın olarak sunulduğu iddiası da ortaya atıldı.Söz konusu video sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.Bazıları bunun gerçekten altın olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar da çikolata olduğunu savundu.