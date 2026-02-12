Arabistan Düğünü Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde misafirlere dağıtılan ve altın olduğu iddia edilen külçeler, sosyal medyayı ikiye böldü.
Görüntüler sosyal medyada viral oldu...
Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde, bir kişinin 24 ayar altın külçelerini, misafirlere dağıttığı iddia edildi.
GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler kısa sürede binlerce kez görüntülenerek güdem olurken, altınların gerçek olmadığı, çikolata olduğu da ileri sürüldü.
SARI FOLYOYLA SARILMIŞ ÇİKOLATA İDDİASI
Çikolataların sarı folyoyla sarıldığı ve gelinin ailesi tarafından damat tarafına şaka amaçlı altın olarak sunulduğu iddiası da ortaya atıldı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Söz konusu video sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.
Bazıları bunun gerçekten altın olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar da çikolata olduğunu savundu.
