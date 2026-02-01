Yoldaki Çukurlara Vatandaştan Önlem!

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallelerinden geçen Kışla Caddesi'nde asfaltın çökmesiyle oluşan çukurların uzun süredir onarılmadığı öne sürüldü. Vatandaşların daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimde bulunmasına rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade edildi.Çökme nedeniyle özellikle motosiklet sürücülerinin büyük risk altında olduğu belirtildi.Belediyeden yanıt alamayan mahalle sakinleri, olası kazaların önüne geçebilmek için çukurları kendi imkânlarıyla doldurdu. Tehlikeli nokta ise sürücülerin fark etmesi için eski bir otomobil lastiğiyle işaretlendi.Bölgede esnaflık yapan Abdullah Sertleroğulları, yaşanan duruma tepki göstererek, şunları söyledi:Bu yolda motosikletliler sık sık çukurun içine düşüyor. Asfalt çökmüş durumda. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Kaza yaşanmasın diye böyle bir önlem aldık. Lastiği gören sürücüler en azından kaçıyor. Belediyeyi aradık ama ilgilenen olmadı.Mahalle sakinlerinden Necmi Acet ise, 'Bu yolu kendi imkânlarımızla doldurduk. Belediye burayla ilgilenmiyor. Lastiğin olduğu yerde ciddi bir çukur var, motosikletliler düşüyor. Bir an önce kalıcı bir çözüm istiyoruz.' ifadelerini kullandı.KALICI ÇÖZÜM BEKLENİYORVatandaşlar, geçici önlemlerle can güvenliği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, Kışla Caddesi'nde kalıcı ve güvenli bir yol çalışmasının ivedilikle yapılmasını talep etti.