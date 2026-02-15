iPhone 18 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Apple'ın teknoloji dünyasında merakla beklenen bir sonraki amiral gemisi serisi hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir kaynaklardan sızdırılan yeni raporlar, iPhone 18 Pro özellikleri ve getireceği yenilikler konusunda heyecan verici ipuçları sunuyor. Gelen bilgilere göre Apple, özellikle işlemci gücü, ekran tasarımı ve kamera yetenekleri konusunda standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.Sızıntıların merkezinde, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerine güç verecek olan yeni nesil işlemci yer alıyor. İddialara göre bu cihazlar, sektörde bir ilk olabilecek 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemci ile donatılacak. Bu gelişme, sadece performansta değil, aynı zamanda enerji verimliliğinde de ciddi bir artış anlamına geliyor. Kullanıcılar için daha hızlı uygulama açılışları, akıcı bir oyun deneyimi ve daha uzun pil ömrü vadediyor.Bununla birlikte, ekran tasarımında da önemli bir değişiklik bekleniyor. Apple'ın, Face ID yüz tanıma sistemini oluşturan TrueDepth kamera donanımlarından birini ekranın altına yerleştireceği konuşuluyor. Bu sayede, iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren Dynamic Island'ın çok daha küçük bir boyuta indirgenmesi hedefleniyor. Böylece kullanıcılara daha kesintisiz bir tam ekran deneyimi sunulabilir.Apple'ın Pro modellerinde en çok odaklandığı alanlardan biri olan kamera, iPhone 18 serisinde de iddiasını koruyacak. Söylentilere göre 48 megapiksellik ana kamerada değişken diyafram sistemi kullanılacak. Bu teknoloji, sensöre giren ışık miktarını hassas bir şekilde kontrol ederek hem düşük ışık performansını artıracak hem de alan derinliği üzerinde daha fazla sanatsal kontrol imkanı tanıyacak.Ayrıca bağlantı teknolojilerinde de en güncel standartlar benimsenecek. Cihazların Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğini Apple N2 çipi ile sunacağı, mobil bağlantı için ise Apple C2 modemin kullanılacağı belirtiliyor. Bu da daha hızlı ve kararlı kablosuz bağlantılar anlamına geliyor. Standart iPhone 18 modelinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılabileceği, ancak ince gövdeli iPhone Air 2'nin geleceği hakkındaki belirsizliğin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.