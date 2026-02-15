Microsoft’un Yeni Canavarı Geliyor!

Microsoft oyun dünyasındaki rekabeti kızıştıracak yeni nesil konsolu için çalışmalarını hızlandırdı. Magnus kod adıyla bilinen cihazın donanım özelliklerinin ve silikon tasarımının tamamen bittiği iddia edildi. Sektör içinden güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre konsolun üretim öncesi son aşamaları da geçildi ve test ünitelerinin hazırlanması için düğmeye basıldı.Ünlü donanım uzmanı Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Xbox Magnus donanımı artık sadece kağıt üzerinde bir taslak değil. Cihazın kablolamasından vida yerlerine kadar her detayıyla tamamlandığı ve seri üretim öncesi test sürecine hazır olduğu belirtiliyor. Microsoft mühendislerinin bu aşamayı tamamlaması konsolun 2027 yılında piyasaya sürülmesi hedefini oldukça gerçekçi kılıyor.Yeni konsolun kalbinde AMD tarafından geliştirilen RDNA 5 mimarisinin yer alacağı kesinleşti. Sızıntılara göre cihazda kullanılacak GPU birimi gelecek yıl piyasaya çıkacak olan 9070 XT modelinin halefiyle aynı çip setini paylaşacak. Hem işlemci hem de grafik birimi tarafında tasarım sürecinin aylar önce bittiği ve şu an sadece ince ayarların yapıldığı ifade ediliyor.Son dönemde dolaşan projenin iptal edildiğine dair söylentiler ise kesin bir dille yalanlandı. Tasarım sürecinde bu kadar ileri bir aşamaya gelmiş bir projenin rafa kaldırılmasının mümkün olmadığı vurgulanıyor. Microsoft yönetiminin 2027 vizyonu doğrultusunda donanım tarafındaki tüm engelleri aştığı ve artık yazılım ile oyun entegrasyonuna odaklanacağı öngörülüyor.