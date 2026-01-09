O ilimizde kuduz alarmı! Köy karantinaya alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuduz alarmı verildi. İlçeye bağlı Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.Yapılan tespitler sonunda Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı. Tedbirler alınan köye canlı hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.