Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katil Netanyahu'ya sert tepki: Yardımların girişine izin vermiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan insanlık dışı duruma değinen Başkan Erdoğan, "Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu sene 12.'si tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital tekno-kültürün edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödüllerimizi son derece kıymetli buluyorum.
Bu yılki ödüllerimizin sahiplerini açıklıyorum;
Şiir Ödülü: Celal Fedai
Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan
Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut
İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun
İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi
Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim
Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel
Saygı Ödülü: Hasan Aycın
GAZZE'YE DAYANIŞMA MESAJI
Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu kışta, yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.