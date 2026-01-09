Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katil Netanyahu'ya sert tepki: Yardımların girişine izin vermiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Bu sene 12.'si tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital tekno-kültürün edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödüllerimizi son derece kıymetli buluyorum.Bu yılki ödüllerimizin sahiplerini açıklıyorum;Şiir Ödülü: Celal FedaiHikâye-Roman Ödülü: Tarık TufanFikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mutİlk Eserler Ödülü: Merve Uygunİlk Eserler Ödülü: Hasan BozdaşUluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-AzzawiÇocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe SevimMüzik Ödülü: Bayram Bilge TokelSaygı Ödülü: Hasan AycınGAZZE'YE DAYANIŞMA MESAJITüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu kışta, yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.