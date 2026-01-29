Yolsuzluk Ve Rüşvet Davasında Üçüncü Gün! Beltaş Başkanı İtiraf Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davada dün itibarıyla tutuklu sanıkların savunmalarına başlanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmalarını yapmış ve suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etmişti.Davanın üçüncü gününde savunmaların alınmasına devam ediyor. Bu kapsamda, tutuklu sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in savunması alındı.Mahkeme başkanı, savunma sırasında yaşanan hareketlilik nedeniyle sanıkların savunmasında kesilme yaşandığı, dikkatlerinin dağıldığını, kuyumcu hassasiyetiyle ilerledikleri duruşmada ses ve görüntü alınmaması ve düzenin bozulmaması için tekrardan bir uyarıda bulundu.Tutuklu sanık Önder Gedik Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2024'te atandığını öncesinde Beşiktaş CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirterek 'Hastanenin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir. Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi Beltaş'ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat'ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.' dedi.Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat'ı aradığını belirten Önder Gedik, 'Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi verilmişti.Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir.' dedi. İhale sürecini takip etmediğini, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını ifade eden Önder Gedik, 'Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş'ın borcu için belediyeye aktarılmıştır.' diyerek tahliyesini talep etti.Mahkeme başkanı Önder Gedik'e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat'ın satıştan bilgisi olmadığını söylediği ancak şu anki ifadesinde Akpolat'ın bildiğine dair beyanındaki çelişkisi soruldu. Gedik, Akpolat'ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.Rıza Akpolat'ın avukatı, Önder Gedik'e soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede herhangi bir baskısı ve tehdidin olup olmadığı soruldu. Gedik, 'Hayır bir baskı olmadı.' cevabını verdi.