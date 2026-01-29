Araç sahipleri dikkat! Son 5 gün

MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 5 gün. 31 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için resmi son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı birinci taksit ödeme süreci devam ediyor.31 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için resmi son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı. Ödeme yapmayan muayene ve satış yapamayacak.Söz konusu vergi, 2026 için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 artırılmıştı.Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebiliyor.Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de yapılabiliyor.