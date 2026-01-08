Fırtına ağacın dalını söktü! 4 araç birbirine girdi

Olay, Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle caddede refüjde bulunan ağacın dalı koptu. Kopan kalın ağaç dalı, o sırada seyir halinde olan bir aracın üzerine düştü. Sürücü ani fren yapınca arkasından gelen 3 araç da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu.Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke edildi. Yapılan kontrollerde kimse yaralanamazken 4 araçta hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolun bir şeridini trafiğe kapatırken sahil yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Aracın üzerine düşen ağacın dalları belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken 4 araç çekici yardımı ile olay yerinden götürüldü.