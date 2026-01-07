Üç Milletvekili Daha Ak Parti'ye Geçecek!

AK Parti'ye katılımlar sürüyor.Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yeni isimleri bünyesine katmaya hazırlanıyor.Partilerinden istifa eden 3 vekil daha AK Parti'ye katılacak..Üç ismin rozetlerini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında bizzat takacak.Transfer olan milletvekilleri ve ayrıldıkları partiler ise şöyle:İsa Mesih Şahin: Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili.Hasan Ufuk Çakır: CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili.İrfan Karatutlu: DEVA Partisi'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili.Söz konusu üç milletvekilinin de seçimlere Millet İttifakı çatısı altında, CHP listelerinden girerek milletvekili seçilmiş olması dikkati çekti.Bu son katılımlarla birlikte; daha önce İyi Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen vekil sayısı da artmış oldu.Daha önce de farklı tarihlerde 10 milletvekili daha AK Parti'ye katılmıştı.