Donald Trump'tan Venezuela Açıklaması!

Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

'PETROL PARASI BENİM KONTROLÜMDE OLACAK'

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' aktaran Trump, 'böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını' vurguladı.