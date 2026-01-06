  • USD: 42,96 - 43,04
Altın yeni yıla hızlı başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve ABD'nin öngörülemez dış politikaların yarattığı endişelerle yeni yıla hızlı yükselişlerle başladı. Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı.

Ekleme: 6.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 6.01.2026 - 09:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın yatırımcıları ABD'nin atacağı öngörülemez adımları izlemeye devam edecek...

Gram altın 6,181 TL

Çeyrek altın 10,379 TL

Yarım altın 20,758 TL

Cumhuriyet altını 41,824 TL

ONS altın 4,469 dolar