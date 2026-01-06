Altın yeni yıla hızlı başladı! Gram altın ne kadar oldu?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve ABD'nin öngörülemez dış politikaların yarattığı endişelerle yeni yıla hızlı yükselişlerle başladı. Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı.
Altın yatırımcıları ABD'nin atacağı öngörülemez adımları izlemeye devam edecek...
Gram altın 6,181 TL
Çeyrek altın 10,379 TL
Yarım altın 20,758 TL
Cumhuriyet altını 41,824 TL
ONS altın 4,469 dolar
