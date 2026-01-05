Yıla yükselişle başladı! Gram altın ne kadar oldu?

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı!

Gram altın 6,100 TLÇeyrek altın 10,333 TLYarım altın 20,666 TLCumhuriyet altını 41,883 TLONS altın 4,410 dolar