  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıla yükselişle başladı! Gram altın ne kadar oldu?

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı!

Ekleme: 5.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 5.01.2026 - 09:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Yıla yükselişle başladı! Gram altın ne kadar oldu?ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı!

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ABD'ye kaçırdı. Venezuela dünya petrol rezervinin yüzde 13'ünden fazlasını elinde bulunduruyor.

Yaşanan gelişmeler yatırımcıların güvenli limana yönelmesini sağladı. Bu da altın fiyatlarının haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişlerle başlamasını sağladı.

Gram altın 6,100 TL

Çeyrek altın 10,333 TL

Yarım altın 20,666 TL

Cumhuriyet altını 41,883 TL

ONS altın 4,410 dolar