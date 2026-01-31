  • USD: 43,34 - 43,42
Bakan Duyurdu! Çiftçilere Destek Ödemeleri Hesaba Yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

31.01.2026
Bakan Duyurdu! Çiftçilere Destek Ödemeleri Hesaba YattıTarım ve Orman Bakanlığı tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesi hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, yaptığı paylaşımda, üreticilerin desteklendiğini aktardı.

'255 MİLYON 436 BİN LİRA TARIMSAL DESTEK'

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, '255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadesini kullandı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

