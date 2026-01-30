Trafikte Görülmemiş Olay! Havada...

Türkiye'de trafikte yapılan ihlaller her yıl binlerce kazaya ve can kaybına neden oluyor.Yoğun şehir trafiği, sürücü hataları gibi sebeplerle sıkça yaşanan sorunlar, hem zaman kaybına hem de gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te trafikteki kaza sayısı 731 bini aşarken, uzmanlar kurallara uyumun artırılması ve farkındalığın önemini vurguluyor.Trafiğin en çok problemlere sebep olduğu illerden olan İstanbul'da da gerginlik tırmandı.Luzumsuzkurye adlı sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda, iki sürücü arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.Motosikletli bir kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki otomobil sürücüsünün sözlü tartışması, kısa sürede büyüdü.Sürücülerin fiziksel kavgaya dönüşen sözlü tartışması, havada çarpışmalarıyla harlandı.Sürücüler çarpışmanın ardından düştükleri yerde yumruklaşarak birbirine saldırdı.Çevredekilerin 'Abi sakin ol, bırak', 'Hayır, kavga ediyorlar' diye müdahale ettiği duyulurken, kavga kısa sürede sona erdi.Taraflar kısa sürede ayrılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.Sosyal medya kullanıcıları, 'Tertemiz kavga' yorumlarıyla olayı mizahla yorumlarken, bazıları şiddetin risklerine dikkat çekti.Bu tür yol kavgaları, trafikte sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olsa da, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile ağır yaptırımlar getiriliyor.TBMM'de görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, trafikte saldırgan davranış gösteren, araçtan inerek kavga eden veya başka aracı sıkıştıran kişilere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak.Ayrıca, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.