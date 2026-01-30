  • USD: 43,34 - 43,42
Ardahan'da Soğuk Hayatı Felç Etti!

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü Ardahan’da dondurucu soğuklar ulaşımı, altyapıyı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Ekleme: 30.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:30 / Editör: Erhan Şimşek
Ardahan'da Soğuk Hayatı Felç Etti!Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Ardahan'da, termometreler gece saatlerinden itibaren eksi 25 dereceyi gösterdi. Aşırı soğuklar nedeniyle kentte yaşam adeta durma noktasına geldi.

ARAÇLAR DONDU, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dondurucu soğuklar nedeniyle uzun süre park halinde kalan araçlar çalışmaz hale geldi. Sabah saatlerinde kontak çevirmekte güçlük çeken sürücüler, donan motorlar ve buzlanan yakıt hatlarıyla karşı karşıya kaldı.

CAMLAR BUZ TUTTU, DOĞA KIRAĞIYA BÜRÜNDÜ

Kent genelinde ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve yeşil alanlar kırağıyla örtüldü. Soğuk hava, şehir genelinde kartpostallık görüntüler oluştururken, günlük yaşamı da zorlaştırdı.

TESİSATLAR DONDU, EKİPLER SAHAYA İNDİ

Aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarda donmalar meydana geldi. Bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşanırken, belediye ve ilgili kurumlar arızalara müdahale etmek üzere ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşlara, açıkta kalan boruların ve sayaçların korunması yönünde uyarılar yapıldı.

ULAŞIMDA BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLDU

Soğuk hava, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Buzlanma ve yer yer etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YETKİLİLER UYARDI: 'MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Yetkililer, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, kalın giyinmelerini ve yaşlılar ile sokak hayvanları için duyarlı olunmasını istedi. Ardahan'da yaşanan soğuk hava, kış mevsiminin en sert günlerinden biri olarak kayıtlara geçti.