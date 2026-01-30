Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tutarken, altın aniden fırladı. Dün 7 bin 800 lirayı gören gram altın bugün ise resmen çakıldı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ocak 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.265 TLGram Altın Satış: 7.266 TLÇeyrek Altın Alış: 12.720 TLÇeyrek Altın Satış: 12.995 TLYarım Altın Alış: 25.441 TLYarım Altın Satış: 25.989 TLTam Altın Alış: 51.391,59₺Tam Altın Satış: 52.407,77₺22 Ayar Bilezik Alış: 7.099,52₺22 Ayar Bilezik Satış: 7.527,49₺Gümüş Alış: 154,91₺Gümüş Satış: 155,09₺