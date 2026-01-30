  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla piyasalar altüst oldu.

Ekleme: 30.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tutarken, altın aniden fırladı. Dün 7 bin 800 lirayı gören gram altın bugün ise resmen çakıldı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.265 TL
Gram Altın Satış: 7.266 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.720 TL
Çeyrek Altın Satış: 12.995 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 25.441 TL
Yarım Altın Satış: 25.989 TL

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 51.391,59₺
Tam Altın Satış: 52.407,77₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 7.099,52₺
22 Ayar Bilezik Satış: 7.527,49₺

GÜMÜŞ

Gümüş Alış: 154,91₺
Gümüş Satış: 155,09₺