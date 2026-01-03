Venezuela'da patlama sesleri! Başkent Caracas’ta dumanlar yükseliyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.Bölgede meydana gelen patlamalar sonrası da şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi.Newman, "Fortuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." dedi.Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, “ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak.Saldırılar Caracas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olaya dair sosyal medya platformu X'te bir mesaj paylaştı.Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." dedi.ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri 'uyuşturucu kaçakçılığı' gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların 'uluslararası hukuka aykırı olduğu' savunulmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Venezuela'da uyuşturucu teknelerinin yanaştığı bir limana saldırı gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Bunun, ABD'nin Venezuela topraklarına gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu ifade edilmişti.