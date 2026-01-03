Altın tekrar tırmanıyor! Gram altın yükseliyor

Yeni yılın ilk günlerinde altın piyasası yatırımcıların yakın takibinde. 2026’ya hareketli başlayan altın fiyatları, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm türlerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki 3 Ocak 2026 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları haberimizde…