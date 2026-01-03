Altın tekrar tırmanıyor! Gram altın yükseliyor
Yeni yılın ilk günlerinde altın piyasası yatırımcıların yakın takibinde. 2026’ya hareketli başlayan altın fiyatları, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm türlerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki 3 Ocak 2026 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları haberimizde…
Piyasaların yeni yıla girmesiyle birlikte en çok merak edilen yatırım aracı olan altın, 2026’nın ilk günlerinde hareketli bir grafik çiziyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Ocak 2026 altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 40.513,00
SATIŞ(TL) 40.905,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.991,09
Satış: 5.991,88
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.331,80
Satış: 4.332,78
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.585,75
Satış: 9.796,73
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.343,00
Satış: 39.067,06
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.111,59
Satış: 19.593,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.343,00
Satış: 39.067,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.464,02
Satış: 42.508,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.429,12
Satış: 4.577,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.667,83
Satış: 5.939,25
